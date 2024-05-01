Львівські хірурги спільно з пластичним хірургом зі США оперують захисника з мінно-вибуховою травмою обличчя

У Львівському госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи львівські хірурги спільно з колегами зі США вперше прооперували захисників зі складними мінно-вибуховими травмами. Серед тих, кому спеціалісти відновили понівечене осколками міни обличчя, був і 57-річний Віктор Гандзілевський з Рівненщини. Результатом операції задоволені і пацієнт, і лікарі.

Наприкінці квітня до Львова приїхала команда американських пластичних хірургів, аби безкоштовно проконсультувати і прооперувати військових із щелепно-лицевими травмами. Це був їхній шостий візит в Україну, але у госпіталі імені Юрія Липи вони оперували вперше. Серед тих, кого відібрали для оперативного втручання був і захисник Віктор Гандзілевський з позивним «Еней», який служив у 117-й окремій механізованій бригаді.

Обличчя пацієнта до і після операції

Захисник розповів лікарям, що у серпні минулого року біля села Роботине Запорізької області під час виконання бойового завдання біля нього розірвалася міна. Її осколки важко травмували бійця. Він втратив праву ногу нижче коліна, ліва була сильно травмована. Окрім того, осколки міни понівечили обличчя чоловіка, особливо праву частину.

Як повідомив ZAXID.NET доцент Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, щелепно-лицевий хірург Володимир Вовк, Віктор приїхав на лікування в госпіталь у листопаді 2023 року. У нього діагностували багатоуламковий перелом вилично- орбітального комплексу справа. Іншими словами, у воїна був дефект носа, не було вилиці і частини підочниці. У грудні львівські щелепно-лицеві хірурги зробили йому першу операцію на обличчі – реконструкцію вилично-орбітального комплексу з індивідуальним титановим імплантатом. І почали готувати до пластичної операції за участі американських пластичних хірургів.

До операційної бригади, яка оперувала Віктора, увійшли пластичний хірург зі США українського походження Роман Букачевський, щелепно-лицеві хірурги Володимир Вовк, Юрій Вовк і анестезіолог Юрій Кравець. Операція тривала дві години.

«Ми висікли рубець з травмованої ділянки і за рахунок спеціальних розрізів і швів при правильній техніці провели операцію. Під час втручання використали м’які тканини самого пацієнта. Підхід був за методологією Романа Букачевського. Ми перейняли його досвід пластичної хірургії обличчя і будемо використовувати таку тактику для лікування пацієнтів зі схожими травмами мʼяких тканин», – каже Володимир Вовк.

Результатом операції задоволені і лікарі, і пацієнт. За словами лікаря після оперативного втручання у пацієнта не було жодних набряків, кровотеч, інших симптомів, які б створювали йому дискомфорт.

На Віктора чекає ще одна пластична операція восени, яка має усунути дефект крила носа. Цю операцію також спільно проведуть американські і львівські хірурги. Захисник сподівається, що до другої операції його хоч ненадовго відпустять додому, бо він вже рік не бачив рідних, дітей, онуків.

Загалом в госпіталі американські хірурги спільно з львівськими проконсультували 10 захисників з мінно-вибуховими травмами і п’ятьох прооперували. Наступні консультації і операції відбудуться восени у черговий візит американських хірургів до Львова. До слова, місія американських спеціалістів триває у рамках проекту EduCare, що ініціює та організовує БФ «Християнська медична асоціація України» у партнерстві із «Leap Global Mission» та «Razom for Ukraine».