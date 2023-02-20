Мікроавтобус із технікою проїхав кордон без сплати жодного мита

Заступнику начальника митного поста «Лужанка» та головному інспектору цього ж КПП оголосили про підозру в сприянні контрабанді техніки на понад $2,4 млн. Як повідомляв ZAXID.NET, мікроавтобус з технікою закарпатська поліція затримала влітку 2022 року одразу після того, як він перетнув угорсько-український кордон без сплати жодного мита. Наразі обома митникам загрожує до шести років позбавлення волі. Всю контрабандну техніку передали на потреби ЗСУ.

Про офіційне оголошення підозри заступнику начальника та головному державному інспектору митного поста митного поста «Лужанка» у понеділок, 20 лютого, повідомила прес-служба ДБР. За даними слідства, 30 червня 2022 року поліція затримала автобус Mercedes Sprinter із телефонами і планшетами на 2,4 млн доларів, який перетнув угорсько-український кордон без сплати мита в Україні. Як повідомляв ZAXID.NET, мікроавтобус поліцейські зупинили у Берегівському районі одразу після перетину кордону з Угорщиною через пункт пропуску «Лужанка». За кермом Mercedes Sprinter перебував 53-річний чоловік. Тоді збитки оцінили у понад 17 млн грн. Всю нерозмитнену техніку та Mercedes Sprinter правоохоронці вилучили.

«Проїзд вантажівки з електронікою через митний пункт пропуску без оформлення митних платежів став можливим через недбалість заступника начальника митного поста та умисні протиправні дії державного інспектора, який пропустив вантажівку з метою отримання неправомірної вигоди. Також детективами Бюро економічної безпеки повідомлено про підозру у вчиненні злочину особами, які ввозили вказану електроніку до України, а вилучену техніку передано на потреби ЗСУ», – йдеться у повідомленні ДБР.

Відтак заступнику начальника митного поста повідомили про підозру в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), а державному інспектору – у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статей передбачає до шести років позбавлення волі.