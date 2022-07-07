Водій в Угорщині задекларував техінку на 2,4 млн дол., проте українську митницю проїхав без сплати мита

Поліція затримала автобус Mercedes Sprinter із телефонами і планшетами на 2,4 млн доларів, який перетнув угорсько-український кордон без сплати мита в Україні. За даними правоохоронців, на угорській стороні водій задекларував техніку на 2,4 млн доларів, однак на територію України проїхав через зелений коридор – без сплати мита. Після того, як українські митники та прикордонники пропустили автобус, водія зупинили поліцейські. Наразі всю техніку арештували, правоохоронці перевіряють причетність до злочину працівників Закарпатської митниці.

Як у четвер, 7 липня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, автобус Mercedes Sprinter правоохоронці затримали ще 30 червня у Берегівському районі одразу після перетину кордону з Угорщиною через пункт пропуску «Лужанка». За кермом перебував 53-річний чоловік.

«Автобус було опломбовано Національним податковим та митним управлінням Угорщини. Проте ніяких документів, які б підтверджували оформлення та сплату митного збору в Україні, у водія не було. Виявлений вантаж оцінюється у 2,4 млн доларів (понад 87 мільйонів гривень)», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції додають, збитки оцінюються у понад 17 млн грн. Всю нерозмитнену техніку та Mercedes Sprinter правоохоронці вилучили. У серед, 6 липня, суд наклав на товар і на автобус арешт. Поліція та СБУ провели обшуки на КПП «Лужанка», через який заїхав автобус із технікою. «Вилучено документи, які підтверджують, що автомобіль перетнув державний кордон, та іншу документацію, яку досліджуватимуть експерти», – зазначають у поліції.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 212 та ч. 3 ст. 358 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів, вчинених за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах; підроблення документів). У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури ZAXID.NET уточнили, що наразі також розслідується можливе зловживання службовим становищем працівниками Закарпатської митниці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України), однак поки нікому підозри не оголошували.