Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби майора Валентина Д. та капітана Олега К., які не доповідали про пиятики своїх підлеглих і їм безпідставно нараховували премії. Обоє військових мають сплатити по 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, Валентин Д. є командиром батареї однієї з військових частин. У березні 2023 року військовий не доповів командуванню про порушення дисципліни своїм підлеглим – він був нетверезий. Майор не вніс пропозиції щодо накладення на військового дисциплінарного стягнення і йому безпідставно нарахували 16 тис. грн премії, а також не притягнули до адмінвідповідальності (за таке порушення зазвичай призначають 17 тис. грн штрафу).

Капітан Олег К. обвинувачується у аналогічних порушеннях, але через його дії 10 військових безпідставно отримали премії (у лютому, червні та липні 2023 року), хоч їх мали б покарати за пиятики під час служби.

Олег К. та Валентин Д. не прийшли на розгляд справи у суді, але скерували на адресу суду заяви про визнання своєї провини. Обидві справи розглянула суддя Наталія Швед та визнала військових винними у недбалому ставленні до служби, призначивши їм по 17 тис. грн штрафу кожному. Постанови ще можна оскаржити.