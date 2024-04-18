Яворівський районний суд Львівщини визнав винною у недбалому ставленні до військової служби фельдшерку медпункту однієї з військових частин Оксану Б. За даними правоохоронців. жінка належно не відреагувала на дивну поведінку військової перед тим, як вона скоїла самогубство. Обвинувачена провину не визнала та заявила, що лікарі вважали, що військова симулює психічну хворобу. Суд призначив Оксані Б. 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, обвинувачена у недбалому ставленні до військової служби Оксана Б. є солдаткою, фельдшеркою медпункту однієї з військових частин. За даними правоохоронців у вересні 2023 року фельдшерка неналежно виконувала свої обов’язки, не забезпечила обстеження сержантки, не повідомила начальнику медпункту про її дивну поведінку перед вчиненням самогубства.

У письмових поясненнях та у суді Оксана Б. заперечила свою провину в недбалому ставленні до служби. Вона розповіла, що близько опівночі до неї зателефонував черговий частини, до якого привели військову, яка дивно поводилась. Він повідомив, що вона потребує обстеження чи лікування в психіатричній лікарні. Оксана Б. відповіла йому, що у місцевій лікарні немає спеціалізованого відділення, а для лікування у психіатричній лікарні у Львові потрібне направлення начальника медичної служби. Фельдшерка продиктувала черговому частини телефон начальника медпункту і він сказав, що зателефонує йому. Тієї ж ночі сержантку знайшли повішеною на території військової частини.

Оксана Б. розповіла, що напередодні самогубства сержантка повернулась з навчань за кордоном, вона була на огляді у лікарів медпункту і вони вважали, що військова симулює психічну хворобу.

Фельдшерка не погоджується зі складеним щодо неї протоколом про адмінправопорушення, адже напередодні самогубства військову оглядали лікарі, які заявили, що вона симулює хворобу та нема потреби у її госпіталізації. Оксана Б. заявила, що того дня не бачила дивну поведінку сержантки, їй про це сказав черговий частини, який також заявив, що сам повідомить про цей випадок начальника медпункту.

У суді черговий військової частини розповів, що не зателефонував начальнику медпункту, але не зміг пояснити чому. Військовий додав, що його також притягнули до адмінвідповідальності за неналежне виконання посадових обов’язків.

Прокурор наголосив, що після повідомлення про дивну поведінку військової обвинувачена «не вжила жодних заходів із надання їй медичної допомоги» та не розповіла про цей випадок начальнику медпункту, хоча повинна була це зробити.

Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив усі матеріали та визнав фельдшерку винною у недбалому ставленні до військової служби, призначивши їй 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.