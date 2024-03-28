Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав підполковника Ігоря Н. винним у недбалому ставленні до військової служби через видачу безпідставної відстрочки від мобілізації чоловіку призовного віку. Раніше підполковник безпідставно виключав чоловіків з військового обліку. Військовому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, підполковник Ігор Н. працює у одному з районний ТЦК та СП на Львівщині. У січні 2024 року посадовець ТЦК не проконтролював правомірність оформлення документів про відстрочку від мобілізації чоловіку призовного віку та передав матеріали керівництву, яке видало необхідні документи.

Щодо Ігоря Н. склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до військової служби. У суді він признав свою провину. При розгляді справи суд врахував, що військовий раніше не притягався до адмінвідповідальності. Проте, згідно із судовим реєстром, у вересні 2023 року Ігоря Н. уже притягували до відповідальності за недбале ставлення до військової служби – підполковник безпідставно виключав із військового обліку офіцерів запасу.

Справу розглянув суддя Маркіян Самсін, який дослідив усі матеріали справи та визнав Ігоря Н. винним у адмінправопорушенні, призначивши йому 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що інший суд Львова призначив три роки тюрми чоловіку, який відмовився від повістки через страх вбивати, а голову міжрайонної МСЕК на Львівщині оштрафували за хабарі при призначенні інвалідності чоловікам та навіть не звільнили з роботи.