Вантажівку з технікою на 1,5 млн доларів львівські митники оформили як порожню

Галицький районний суд Львова закрив справу про порушення митних правил водієм вантажівки, який ввіз в Україну техніки на 1,5 млн доларів. Митники оформили вантажівку як порожню, однак контрабанду викрила СБУ, яка зупинили авто одразу після перетину кордону. Водій вантажівки Павло Костишин виграв справу у суді, вилучену техніку йому мають повернути для митного оформлення, або для вивозу за кордон після скасування арешту у кримінальному провадженні. Досудове розслідування щодо митників ще триває.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці листопада 2023 року, випадок трапився 22 квітня у пункті пропуску Угринів на кордоні з Польщею. Павло Костишин їхав в Україну за кермом вантажівки Iveco Daily. Він пройшов перевірку на кордоні, митники оформили його вантажівку як порожню, навіть зробили фото порожнього вантажного відсіку. Після перетину кордону, приблизно за 35 метрів від пункту пропуску, вантажівку зупинила СБУ та виявила близько 5700 одиниць техніки Apple та інших відомих марок, зокрема Xiaomi. За попередніми даними вартість вантажу оцінювали у 1,5 млн доларів.

Після цього випадку Львівська митниця заявила, що звільнила двох митників, а ще щодо однієї працівниці відкрили дисциплінарне провадження. З матеріалів справи випливає, що одним з митників, які пропустили контрабанду, є інспектор Назарій Кіт.

Щодо водія вантажівки було складено адмінпротокол через порушення митного кодексу, зокрема перевезення товарів поза митним контролем. Йому загрожувало покарання – штраф, який дорівнює 100% митної вартості вилучених товарів, з конфіскацією цих товарів.

Справу щодо водія Павла Костишина розглянув суд. Адвокат водія клопотав про закриття справи через відсутність належних та допустимих доказів. Захисник заявив, що Львівська митниця має довести наявність переміщення товарів з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митниці.

Однак, у матеріалах справи відсутній вирок або ухвала суду, які набрали законної сили і яким би службову особу Львівської митниці, яка проводила митне оформлення та здійснювала митні формальності у даному випадку, засуджено за вчинення злочину, передбаченого ст.364 КК України. Досудове розслідування у цій справі триває.

Суд не виключає причетність Павла Костишина до порушення митних правил, однак не може встановити факт незаконного звільнення від митного контролю, саме внаслідок зловживання службовим становищем митниками.

Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка дослідила усі справи та закрила справу про порушення митного кодексу водієм вантажівки Павлом Костишиним. Товар, вилучений згідно протоколу про порушення митних правил підлягає поверненню Костишину для належного митного оформлення або для вивезення за межі митної території України після скасування арешту у кримінальному провадженні. На постанову ще може бути подана апеляція.

Додамо, що днями інший суддя Галицького райсуду Львова закрив справу про контрабанду 200 iPhone водієм рейсового автобуса. Усі вилучені телефони вартістю близько 7 млн грн мають повернути водію.