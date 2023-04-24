Мікроавтобус з контрабандою на митниці оформили як порожній

У пункті пропуску «Угринів» львівські митники оформили як порожню вантажівку, запаковану технікою, в тому числі бренду Apple. Вартість техніки орієнтовно оцінюється в 1,5 млн додарів. Канал контрабанди викрили співробітники СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у суботу, 22 квітня, через пункт пропуску «Угринів» Львівської митниці проїхав як порожній автомобіль Iveco Daily КА8948КЕ. Під час митного оформлення працівники митниці провели огляд вантажівки як порожньої.

Контрабандний вантаж затримали в «Угринові»

Вже за шлагбаумом правоохоронці здійснили повторний огляд вантажівки та виявили п’ять палетів техніки Apple та чотири палети китайської техніки. За попередньою інформацією, вартість вантажу близько 1,5 млн доларів. Вантаж затримали співробітники СБУ.

ZAXID.NET звернувся до СБУ щодо згаданого випадку затримання контрабанди на Львівській митниці, очікуємо відповіді.