Двох причетних до пропуску контрабанди працівників митного поста «Угринів» звільнили з роботи

Львівська митниця зреагувала на інцидент у пункті пропуску «Угринів», де митники оформили вантажівку з технікою на 1,5 млн доларів як порожню. У результаті двох посадовців митного поста звільнили з роботи, щодо третьої відкрили дисциплінарне провадження.

«Двох посадових осіб митного поста “Угринів” звільнено з лав Держмитслужби, щодо третьої – порушено дисциплінарне провадження з відстороненням від виконання посадових обовʼязків на час його здійснення», – повідомили у Львівській митниці наступного дня після розголосу інформації про затримання контрабанди.

У Львівській митниці також зазначили, що схему пропуску контабанди через митний пост «Угринів» правоохоронці викрили спільно з працівниками підрозділу внутрішньої безпеки Держмитслужби. Вантажівка, яку пропустили працівники митниці, без декларування перевозила понад 5700 одиниць нової техніки Apple та інших відомих торгових марок.

Вантажний автомобіль Iveco Daily, напакований технікою, митники оформили як порожній (фото митниці)

Під час повторного огляду правоохоронці виявили у вантажівці телефони, ноутбуки, планшети, годинники, навушники Apple та інших торгових марок. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил за переміщення товарів поза митним контролем (ч. 1 ст. 482 Митного кодексу).

Нагадаємо, згаданий канал контрабанди працівники СБУ викрили в суботу, 22 квітня. Через пункт пропуску «Угринів» Львівської митниці проїхав як порожній автомобіль Iveco Daily КА8948КЕ. Під час повторного огляду працівники СБУ виявили в автомобілі велику кількість техніки. Спецслужба наразі не оприлюднила офіційної інформації з приводу згаданого інциденту.