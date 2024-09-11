Слідство тривало понад рік і зараз Назарію Коту оголосили підозру

Колишній державний інспектор митного поста «Угринів» Львівської митниці Назарій Кіт отримав підозру в кримінальному провадженні за пропуск вантажівки з контрабандою на 66 млн грн (понад 1,5 млн доларів) у квітні 2023 року. Іншим підозрюваним є водій вантажівки, який переміщав через кордон контрабандні ґаджети, в тому числі бренду Apple.

22 квітня минулого року через пункт пропуску «Угринів» Львівської митниці проїхав як порожній автомобіль Iveco Daily. Вже за шлагбаумом правоохоронці здійснили повторний огляд вантажівки та виявили п’ять палетів техніки Apple та чотири палети китайської техніки. Вантаж, попередньою вартістю 1,5 млн доларів, затримали співробітники СБУ.

Через два дні після інциденту Назарія Кота звільнили з Львівської митниці. Слідство у справі тривало понад рік, і зараз йому оголосили підозру.

Відповідно до декларації при звільненні, колишній митник не має жодного майна та автомобілів. Він вказав, що користується квартирою площею 68 м2 у Львові, яка записана на родичку Світлану Кіт. А його дружина Інна Кіт, яка теж працює на Львівській митниці, має в користуванні невеликий будиночок площею 35 м2 у місті Здолбунів на Рівненщині.

За даними НАБУ та СБУ, колишньому працівнику митниці та водієві повідомили про підозру у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки, службовому підробленні та ухиленні від сплати податків (ч. 2 ст. 364; ч. ст. 366; ч. 3 ст. 212 ККУ). Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Контрабандний товар вартістю понад 66 млн грн арештували та передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Галицький районний суд Львова закрив адміністративну справу про порушення митних правил водієм вантажівки Павлом Костишином, який перевозив контрабандну техніку, однак цю постанову згодом скасував Львівський апеляційний суд.