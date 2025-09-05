Назарій Кіт пропустив вантажівку з контрабандою на 66 млн грн, вказавши, що авто є порожнім

У четвер, 4 вересня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок колишньому львівському митнику Назарію Коту, який пропустив вантажівку з контрабандою на 66 млн грн. Суд призначив йому три з половиною роки тюрми, 8500 грн штрафу та заборонив працювати на митниці протягом двох років.

Як вказано у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за 5 вересня, вчора ВАКС оголосив вирок колишньому державному інспектору митного поста «Угринів» Львівської митниці, який пропустив вантажівку з контрабандою на 66 млн грн, вказавши, що авто є порожнім. Через незаконне переміщення товару поза митним контролем було не сплачено митні платежі на 15 млн грн.

САП не повідомляє прізвище засудженого митника, але, за даними ZAXID.NET, йдеться про Назарія Кота. ZAXID.NET писав про затримання митника, вказуючи, що йдеться про Назарія Кота. Згідно з порталом «Судова влада», 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд виніс вирок у цій справі.

Цей випадок трапився у квітні 2023 року в пункті пропуску «Угринів – Долгобичув», митник сприяв незаконному перевезенню мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків, моноблоків різних торговельних марок вартістю понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів.

Митник вніс недостовірні відомості до системи «Інспектор», вказавши, що вантажівка їхала без вантажу, проте завдяки УСБУ у Львівській області авто зупинили, а вантаж вилучили.

САП і НАБУ передали вилучений товар в АРМА та він був реалізований на аукціонах. Переможцями аукціонів сплачено до державного бюджету понад 15 млн грн митних платежів, а гроші від продажу товару розміщено на депозитному рахунку АРМА.

Вироком суду колишнього митника визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, і призначено покарання – позбавлення волі строком на три роки шість місяців зі штрафом у розмірі 8500 грн, з позбавленням права обіймати посади в органах Державної митної служби України строком на 2 роки.

Суд також застосував спеціальну конфіскацію та передав в дохід держави понад 23 млн грн і доходи, отримані від розміщення грошових коштів на депозитному рахунку АРМА, у сумі майже 3 млн грн.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.