Вантажівку з контрабандою затримали навесні 2023 року, а зараз працівник митниці отримав підозру

СБУ спільно з НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому інспектору митного поста «Угринів» Львівської митниці, який дозволив ввезти контрабандні ґаджети на суму понад 66 млн грн. Митник оформив вантажівку з технікою як порожню. У результаті збитки до бюджету сягнули понад 15 млн грн.

За даними слідства, у квітні 2023 року службовець митниці посприяв незаконному переміщенню через автомобільний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» вантажівки з технікою – мобільними телефонами, навушниками, планшетами, ноутбуками, моноблоками різних торгових марок без сплати обов’язкових митних платежів. Митник оформив вантажівку як порожню.

«У квітні 2023 року правоохоронці затримали державного інспектора митного посту та водія вантажівки, які намагались приховано ввезти понад 5700 одиниць ексклюзивної цифрової техніки. Для реалізації злочинної діяльності зловмисник вносив недостовірні дані до автоматизованої системи митного оформлення та вказував, що на територію України в’їжджає порожня вантажівка», – розповіли в СБУ.

Вантажівку з контрабандою затримали навесні 2023 року (фото СБУ)

Збитки державі з несплати митних платежів від цієї оборудки сягнули понад 15 млн грн.

Зараз колишньому працівнику митниці та його спільнику повідомили про підозру у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки, службовому підробленні та ухиленні від сплати податків (ч. 2 ст. 364; ч. ст. 366; ч. 3 ст. 212 ККУ). Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Контрабандний товар вартістю понад 66 млн грн арештували та передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).