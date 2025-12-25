Пам'ятна монета «Дух Різдва»

Напередодні Різдва Національний банк України презентував нову пам’ятну монету під назвою «Дух Різдва». Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 925 проби. Її оздобили двосторонньою локальною позолотою та вставкою діаманта діаметром 1,5 мм. Тираж – до 15 тис. монет.

На аверсі монети зображено стилізований солом’яний дідух. Його основу прикрашає солом’яний янгол – символ захисту та доброї звістки. Тло композиції нагадує вікно, освітлене зорями у Святвечір. Одна із зірок уособлює Вифлеємську зорю, у центрі якої сяє діамант.

На аверсі монети – дідух – символ Різдва / Фото НБУ

На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української родини. Фігури батька, матері та дітей символічно ототожнені з небесними світилами: німби навколо їхніх голів уособлюють Сонце, Місяць і зірки.

Перед родиною – стіл із дванадцятьма святковими стравами, серед яких кутя, вареники, пампухи, риба та інші традиційні наїдки, а також головки часнику як оберіг від нечистої сили.

На реверсі зображена сім'я за вечерею / Фото НБУ

Як писав ZAXID.NET, 2 грудня Національний банк України представив нову серію обігових пам’ятних монет номіналом 10 гривень під назвою «Ми сильні. Ми разом», де замість зображення гетьмана Івана Мазепи на реверсі – стилізована мапа України з адміністративними межами та виділеною однією з областей.

До слова, в Україні запровадять нову грошову одиницю розмінної монети шаг. За відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви української розмінної монети нардепи проголосували 18 грудня.