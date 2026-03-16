Впродовж 2023-2024 підрядник уклав низку договорів з КНП «3-я міська поліклініка м. Львова» на проведення ремонтних робіт у медичних кабінетах

Залізничний районний суд Львова виніс вирок підприємцю з Чернігова у справі про розкрадання понад 300 тис. грн під час ремонту 3-ї міської поліклініки. Під час ремонтних робіт підрядник вносив до акту виконаних робіт неправдиві відомості про обсяг роботи та вартість будівельних матеріалів.

За матеріалами справи, у 2023-2024 роках Олексій Махнєй уклав низку договорів з КНП «3-я міська поліклініка м. Львова» на проведення ремонтних робіт у медичних кабінетах. Зазначається, що роботи були проведені за суттєво завищеними цінами. Підприємець вносив неправдиву інформацію до актів виконаних робіт, зокрема мова йде про ціни на будівельні матеріали, а також роботи, які не були виконані.

Різниця між ринковою вартістю ремонтних робіт та вартістю, яка була фактично встановлена під час виконання ремонту у міській поліклініці на вул. Повітряна, 99, становила понад 339 тис. грн.

У судовому засіданні Олексій Махнєй повністю визнав свою вину, розкаявся та просив про мінімальне покарання.

Суддя Наталія Галайко визнала підприємця винним у підробці документів та їх використанні (ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ), а також у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із позбавленням права займатися будівельною діяльністю протягом року. Однак замінила реальний термін ув’язнення на 1 рік іспитового строку. Також він має сплатити 59,3 тис. грн витрат на експертизу на користь держави. Вирок ще може бути оскаржений.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Олексій Махнєй зареєстрований як ФОП у 2017 році в місті Чернігів. Основний вид його діяльності – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.