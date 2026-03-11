Новояворівську лікарню імені Юрія Липи очолює депутат Яворівської районної ради Андрій Родич

Комунальна лікарня у Новояворівську на Львівщині 9 березня уклала договір на капітальний ремонт терапевтичного корпусу із єдиним учасником торгів ТОВ «Житло буд сервіс» на загальну суму 4,17 млн грн. За розрахунками журналістів-розслідувачів, комунальна лікарня переплатить понад 400 тис. грн. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

Журналісти зазначили, що вартість ремонту в угоді визначена твердою, тому знизити вартість до ринкової буде проблематично. Це потребуватиме не лише підтвердження дешевших цін на матеріали, а й погодження компанії-підрядника.

У коментарі журналістам закупівельниця лікарні Галина Чума повідомила, що під час оголошення тендеру медзаклад орієнтувався на проєкт капітального ремонту, який пройшов необхідну експертизу.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «Житло буд сервіс» – підприємство з Новояворівська, зареєстроване у 2011 році й займається монтажем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Власником компанії є Валентин Козак, що прописаний у селі Старичі Яворівського району Львівської області, а керівником та підписантом – Ігор Добуш.

Валентин Козак є власником низки фірм, зареєстрованих у Новояворівську, що працюють у різних галузях. Зокрема, йому та його братові Віктору Козаку належить десяток будівельних підприємств, що працюють на Львівщині.

У 2010-2014 роках Валентин Козак був депутатом Яворівської районної ради. Директор «Житло буд сервіс» Ігор Добуш є діючим депутатом Новояворівської міськради від Української Галицької партії.

До слова, Новояворівську лікарню імені Юрія Липи очолює депутат Яворівської районної ради Андрій Родич.