Частина розпайованих лісових ділянок уже забудована котеджами

Львівський апеляційний суд відмовився повернути в державну власність ділянку в Брюховицькому лісі, яку незаконно привласнила сільрада та роздала в приватну власність.

Йдеться про земельну ділянку 0,14 га в межах лісового масиву між вул. Ряснянською та Незалежності України в Брюховичах, яка фігурує у схемі про розкрадання 19,1 га лісу. У 2004 році Брюховицька сільрада, якою керував Іван Сало, незаконно вилучила ці землі з лісової зони та віднесла їх до комунальної власності, хоча на це був потрібен був дозвіл Кабміну. Майже одразу 18 га лісових угідь передали в оренду компаніям «Буддизайн» і «Новобуддизайн», які у 2008 році ці ділянки приватизували та перепродали іншим власниками.

Ділянка 0,14 га у 2010 році перейшла у власність ПП «Галицький достаток», яке згодом продало її Марії Юськів. Як повідомляло NGL.media, у суді першої інстанції позов прокуратури про витребування ділянки у ПП «Галицький достаток» задовольнили, однак потім його скасували в апеляції. 11 вересня 2013 року Вищий господарський суд залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора.

Окремо прокуратура оскаржувала приватизацію землі новими власниками. У лютому 2025 року Шевченківський райсуд Львова у задоволенні позову відмовив. У березні 2026 року це рішення підтвердив Львівський апеляційний суд.

Додамо, що раніше прокуратура програла ще кілька справ й щодо інших ділянок, приватизованих за цією схемою. Частина цих ділянок уже забудована котеджами. Розпаювання землі оскаржує і єврейська громада Львова, оскільки під час Другої світової війни на цій території фіксували розстріли євреїв.