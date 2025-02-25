Червоним кольором позначене приблизне розташування спірної ділянки

Шевченківський районний суд Львова відмовився повернути в державну власність 0,14 га в Брюховицькому лісі, яку незаконно привласнила колишня сільрада та роздала в приватну власність.

Йдеться про земельну ділянку 0,14 га на вул. Ряснянській у Брюховицькому лісі, які фігурують у схемі про розкрадання 18 га лісу. У 2004 році Брюховицька сільрада, якою керував Іван Сало, незаконно вилучила 19,1 га з землі з лісової зони та віднесла їх до комунальної власності. Хоча за законом на це потрібен був дозвіл Кабміну. Майже одразу 18 га лісових угідь передали в оренду компаніям «Буддизайн» і «Новобуддизайн», які у 2008 році ці ділянки приватизували та перепродали іншим власниками.

Зокрема, компанія «Буддизайн» продала 3 га землі ПП «Галицький достаток», яке поділило ділянку і у 2010 році перепродало 0,14 га Марії Юськів. Через незаконну приватизацію земель лісу прокуратура звернулась в суд.

Своєю чергою суд встановив, що на момент, коли Марія Юськів купила цю землю, вона не була нічим обтяжена, адже кримінальне провадження щодо її приватизації відкрили лише у 2013 році.

Враховуючи обставини справи, суддя Валентина Свірідова у задоволенні позову прокуратури відмовила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.