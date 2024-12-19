Йдеться про ділянку площею понад 2 га на вул. Смолистій у Брюховичах

Господарський суд Львівської області відмовився повернути Львівській міськраді ділянку площею понад 2 га в Брюховичах, яку ТзОВ «Фонтан» оформило в оренду на підставі рішення виконкому Брюховицької сільради. Однак міська рада Львова стверджує, що таких документів не існує.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про ділянку площею понад 2 га на вул. Смолистій, 10 у Брюховичах, де розташований пансіонат для літніх людей. У 2010 році Брюховицька селищна рада затвердила документи на оренду земельної ділянки для культурно-оздоровчих цілей на вул. Смолистій, 10. Цю ділянку передали в оренду на 20 років громадянину Польщі Емілю Санакєвічу. Однак орендар використовував ділянку не за призначенням, тому того ж року сільрада ухвалила рішення розірвати з ним договір. Для виконання рішення сільрада зобов’язала голову подати до суду відповідний позов, однак він цього так і не зробив.

У 2022 році Львівська міська рада виявила, що право оренди цієї ділянки зареєстроване за ТзОВ «Фонтан». При цьому, ділянку зареєстрували без відома Львівської міської ради та на підставі документів, яких Брюховицька селищна рада не видавала. Через це міська рада звернулася в суд з вимогою скасувати право оренди ділянки за ТзОВ «Фонтан» та повернути її в користування громади.

Своєю чергою, представники компанії «Фонтан» повідомили, що ще у 1998 році купило в Львівського лісопаркового господарства ДЛО «Львівліс» майно площею 2120,9 м2 на вул. Запашній, 9 (нині вул. Смолиста, 10). Також підприємці стверджують, що на підставі договору про купівлю майна того ж року Брюховицька сільрада передала землю під ним у тимчасове користування на 49 років.

Однак міська рада як правонаступниця сільради Брюховичів стверджує, що таких документів не існує. Це підтвердила експертиза Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Водночас видане рішення за 1998 рік стосувалося не передачі землі в оренду ТзОВ «Фонтан», а надання дозволу ТзОВ «Галєвробуд» дозволу на будівництво і реалізацію гробівців для захоронення. Ці архівні документи міська рада додала до матеріалів справи як докази.

Однак суд визнав чинність рішення, що передбачає оренду ділянки за ТзОВ «Фонтан». Крім цього, компанія продовжує сплачувати за цю землю орендну плату і заборгованості не має.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Мирослав Петрашко в задоволенні позову міської ради відмовив. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Паралельно прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом ймовірної підробки документів Брюховицької сільради. Журналісти NGL.media з’ясували, що державна реєстраторка Белзької міської ради Наталія Лободинець на підставі підроблених документів внесла до реєстру нерухомості запис про передачу ТОВ «Фонтан» в оренду на 49 років комунальної земельної ділянки площею 2,073 га у Брюховичах. Вона – не єдина реєстраторка, яка внесла до реєстру запис про «підроблену оренду». Незадовго до цього, на початку листопада 2022 року, подібний запис вже скасовував Мін’юст. Зокрема, 2021 році державний реєстратор Жирівської сільради Назар-Павло Павлишин зареєстрував цю ж ділянку у тимчасове довгострокове користування на 49 років за ТОВ «Фонтан».

ТОВ «Фонтан» зареєстроване у 1995 році у Львові та належить 27-річній Роксолані Завадській, доньці Андрія Завадського, причетного до кількох незаконних забудов у Брюховичах. Він є цивільним чоловіком скандальної забудовниці Альбіни Савчук.