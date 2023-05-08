Раніше ця реєстраторка також вносила в реєстр неправдиві дані

Державна реєстраторка Белзької міської ради Наталія Лободинець на підставі підроблених документів внесла до реєстру нерухомості запис про передачу ТОВ «Фонтан» в оренду на 49 років комунальної земельної ділянки площею 2,073 га у Брюховичах. Про це пише сайт «Наші гроші. Львів».

Видання з’ясувало, що держреєстраторка використала номери і дати ухвалення інших документів, що взагалі не стосуються орендованої ділянки. Так, у Львівській міськраді повідомили, що договору оренди ділянки на вулиці Смолистій від 25 грудня 1998 року між Брюховицькою селищною радою і ТОВ «Фонтан» немає, а рішення від того ж числа під №359 стосується дозволу на будівництво гробівців на місцевому кладовищі, виданому іншій компанії.

Перед тим Львівська міська рада надала виданню копію цього ж рішення №359, але зробленого «з других примірників» у департаменті міської агломерації ЛМР (отримані, ймовірно, від Брюховицької селищної ради). Там вже йшлося про виділення «Фонтану» ділянки у довгострокове користування, але документ не містить усіх підписів і, очевидно, є підробкою.

Оригінальне рішення і підробка (копія НГЛ)

Держреєстраторка Наталія Лободинець внесла зміни у реєстр нерухомості 30 листопада 2022 року, але вона – не єдиний реєстратор, яка внесла до реєстру запис про «підроблену оренду». Незадовго до цього, на початку листопада 2022 року, подібний запис від державного реєстратора Жирівської сільради Назара-Павла Павлишина вже скасовував Мін’юст.

Підставами для такого запису в реєстрі буцімто стало і рішення №356 від 1999 року. Але згідно з копією документу, отриманою журналістами в архівному відділі ЛМР, – це затвердження цілодобового графіку роботи гриль-бару в Брюховичах.

Оригінальне рішення і підробка (копія НГЛ)

ТОВ «Фонтан» належить 26-річній Роксолані Завадській, доньці Андрія Завадського, причетного до кількох незаконних забудов у Брюховичах. Роксолана Завадська від пояснень журналістам відмовилась.