Земля опинилась у приватній власності майже 6 років тому

Галицька окружна прокуратура Львова подала до суду позов в інтересах держави про скасування рішення Брюховицької селищної ради та повернення незаконно проданої земельної ділянки вартістю понад 155 млн грн.

Ідеться про землі природно-заповідного фонду в Брюховичах на вул. Лікарській, 25, що є землями оздоровчого призначення. Фактично ці 4 га лісу із 2010 року є у постійному користуванні філії Державного спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Ліси України» «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр». За радянських часів територія використовувалась колишнім санаторієм «Ластівка» підприємства «Львівприлад».

Як розповіли ZAXID.NET у прокуратурі Львівської області, у 2017 році Брюховицька селищна рада незаконно – адже ліс належить державі – відчужила 4 га і продала їх юридичній особі.

Як випливає із Єдиного державного реєстру судових рішень, прокуратура судиться із ТзОВ «Брюховецький гай», що належить до групи компаній родини Димінських.

ТзОВ «Брюховецький гай» у 2013 році викупило будівлі колишнього табору у Фонду держмайна без конкурентної процедури і за заниженою на 1 млн грн ціною, а у 2016 році отримало від Брюховицької селищної ради землю під ними в оренду. У 2017 році – відбувся продаж землі за 9 млн грн. Зараз прокуратура Львівської області оцінює ліс у природно-заповідній зоні у 155 млн грн.

«Встановлено, що Брюховицька селищна рада, всупереч законодавству, незаконно розпорядилася землями державної власності, які відносяться до об’єкту природно-заповідного фонду. Своїм рішенням селищна рада відчужила земельну ділянку площею майже 4 га, яку на підставі договору купівлі-продажу незаконно було передано у власність юридичній особі», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Ділянка на кадастровій карті

Та ж ділянка, темно-зеленим позначено територію природно-заповідного фонду

ТзОВ «Брюховецький гай» планувало збудувати на території реабілітаційний центр і створити садово-парковий комплекс. Та суд наклав арешт на ділянку, як на речовий доказ у кримінальному провадженні. Того ж року, що було придбано ділянку, бізнесмен Петро Димінський, із яким пов'язана фірма, втік за кордон, де досі переховується від обвинувачень у смертельній ДТП.

Керівником ТзОВ «Брюховецький гай» є Юрій Коротиш – колишній гендиректор ФК «Карпати». Фірма також володіє земельною ділянкою площею 0,7 га поряд – на вул. Лікарській, 14. Її цільове призначення – землі житлової і громадської забудови. Правонаступником ТзОВ «Брюховецький гай» є ТзОВ «Печерськ Істейт» із групи родини Кісельових.

Ділянка, за яку судиться прокуратура, розташована у лісовому заказнику місцевого значення «Гряда», що розташований між селищами Гряда і Брюховичі і заснований у 1984 році з метою збереження та відновлення цінних букових і буково-соснових лісів природного походження та цінних видів мисливської фауни, підтримки загального екологічного балансу в регіоні Розточчя.

Додамо, що за схожою схемою дещо раніше ще одній приватній компанії вдалося забудувати багатоповерхівками територію колишнього табору «Енергетик» у Брюховичах.