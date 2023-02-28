Вулиця Ставропігійська у Львові

Прокуратура Львівської області викрила схему незаконного привласнення приміщення комунальної власності, розташованого у зоні світової спадщини ЮНЕСКО. Як розповіли ZAXID.NET у прокуратурі, ідеться про підвальне приміщення площею 110 м2 на вул. Ставропігійській у Львові. Вартість приміщення становить 21 млн грн.

Жінка придбала у власність половину квартир та частину підвальних приміщень багатоквартирного будинку на вул. Ставропігійській, а потім звернулась до одного із проектних товариств Львівщини, щоб об’єднати належні їй нежитлові приміщення та інші нежитлові приміщення, що перебували у комунальній власності, в єдину новоутворену групу нежитлових приміщень. Площа незаконно приєднаного нерухомого майна – 110 м2.

На підставі висновку від проектного товариства вона звернулась до державного реєстратора, який неправомірно зареєстрував право приватної власності на підвальні приміщення, що їй фактично не належать. Таким чином жінка незаконно заволоділа рештою підвальних приміщень у будинку, що розташований на території світової спадщини ЮНЕСКО у Львові.

Прокурори звернулись до суду із заявою про виявлені порушення. 15 лютого 2023 року Галицький районний суд Львова задовольнив позов прокуратури повністю і постановив витребувати з приватної власності незаконно приватизовані приміщення вартістю 21 млн грн. Відповідачка має сплатити 14 тис. судового збору на користь прокуратури Львівської області.

У прокуратурі також розповіли, що ця ж жінка раніше незаконно приватизувала частину приміщень комунальної власності і в сусідньому будинку на вулиці Ставропігійській. Ішлося про нежитлові приміщення площею 74 м2 і вартістю 4 млн грн. Жінка мала квартиру в будинку і придбала там підвал площею 6 м2, а потому незаконно, за допомогою державного реєстратора, приєднала до свого підвалу майже увесь підвал під будинком. У жовтні 2022 року суд задовольнив позов прокуратури у цій справі та постановив витребувати незаконно привласнені жінкою приміщення у комунальну власність.