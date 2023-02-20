Загальна площа повернених майнових комплексів становить 31 тис. квадратних метрів

6 лютого 2023 року у державному реєстрі речових прав зареєстровано за державою право власності на цілісні майнові комплекси площею 31 тис. м2 у Стрию. Хоча Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про повернення комплексів державі майже рік тому, зареєструвати право власності вдалося лише зараз, розповіли ZAXID.NET у Львівській обласній прокуратурі.

Ідеться про будівлі і споруди вартістю 53,5 млн грн, що належали одному з дочірніх підприємств ДАК «Хліб України» – «Стрийському комбінату хлібопродуктів №2».

Коли ДАК «Хліб України» реорганізували, майновий комплекс передали новоствореному підприємству у господарське відання для статутної діяльності, але не у власність. Утім, керівництво новоствореного підприємства звернулося до органу місцевого самоврядування для оформлення та реєстрації права власності на нерухоме майно.

«Приватне акціонерне товариство не мало права звертатись до органу місцевого самоврядування, для внесення рішень про оформлення та реєстрацію права власності, а останній – видавати такі рішення та свідоцтва, на підставі яких здійснено реєстрацію права приватної власності», – кажуть в прокуратурі Львівської області.

За матеріалами прокуратури у суді доведено незаконність реєстрації права власності на будівлі і споруди вартістю 53,5 млн грн. Тож майже рік тому рішення та свідоцтва про право власності відповідача визнано незаконними та скасовано. Тоді ж визнано за державою в особі Кабінету Міністрів України права власності на майнові комплекси у Стрию. Утім, як повідомили ZAXID.NET у прокуратурі Львівської області, процедура повернення майнових комплексів затягнулась – прокуратура неодноразово скеровувала листи до комітету з питань економіки Кабінету міністрів України.

Запис про державне право власності на нерухомість хлібокомбінату у Стрию внесено у державний реєстр речових прав лише 6 лютого 2023 року.

Стрийський комбінат хлібопродуктів №2 заснований у 1940 році. Поступово він став одним із найбільш механізованих та автоматизованих підприємств галузі в Україні. До складу комбінату входять два млини-заводи, один завод із виробництва комбікорму і низка складів.