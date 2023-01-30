Договір оренди був укладений на ведення сільського господарства

У власність Белзької міської громади на Львівщині повернуто 100 гектарів землі вартістю 395 млн грн. Про це ZAXID.NET повідомили у прокуратурі Львівської області.

Фермерське господарство «Бонсай», зареєстроване у 2017 році на території села Карів Белзької громади, порушило 20-річний договір оренди на землю і упродовж 2021 року використовувало земельну ділянку сільськогосподарського призначення як ріллю, всупереч виду її використання як сіножаті, ідеться у рішенні суду, оприлюдненому в ЄДР. Тогоріч на ділянці вирощувались сільськогосподарські культури.

«Господарство знайшло лазівку в законі і сплачувало значно меншу орендну плату – лише 13 тис. грн в рік за користування. Наприкінці 2021 року прокуратура виявила порушення і після двох місяців перевірок у січні 2022 року подало позов до суду про розірвання договору оренди на землю», – розповіли ZAXID.NET у прокуратурі Львівської області.

Суди першої і другої інстанції стали на бік фермерського господарства. Своє рішення вони мотивували тим, що договір оренди укладений на землю для ведення сільського господарства, окрім того, під час воєнного стану підприємець не лише сплачує гроші в бюджет громади, а й вирощує та реалізує сільськогосподарську продукцію для потреб мешканців.

Утім прокурори звернулися до Верховного суду України, що наприкінці 2022 року ухвалив рішення про розірвання договору оренди та повернення землі вартістю 395 млн грн Белзькій громаді у Червоноградському районі Львівської області.

У січні 2023 року ділянку остаточно повернули громаді.

Фермерське господарство «Бонсай» належить Романові Ваньку, мешканцю села Карів Белзької громади. Основним видом діяльності підприємства є вирощування горіхів і ягід, виробництво прянощів, відтворення рослин. Також Роман Ванько є власником ФГ «Захід-Агро», що зареєстроване 18 років тому у Києві.