За пів року земля у Львівській області подорожчала ще на 500 доларів за гектар

Від початку повномасштабної війни в Україні укладено майже 42 тис. угод про продаж землі, повідомляє міністерство аграрної політики.

Станом на зараз ціна одного гектара землі на 47% вище, аніж була у цей період торік. У деяких областях України гектар землі коштує у 2-6 разів дорожче, аніж загалом по Україні.

Так, середня ціна за гектар на ринку землі становить 52 462 грн. Такий показник отримано на основі 117 586 угод із продажу земельних ділянок загальною площею 268,3 тис. га.

Найдорожча в Україні земля станом на грудень 2022 року – в Івано-Франківській області: тут гектар коштував 292 742 грн.

До лідерів також потрапили Київська область із ціною 212 723 грн за гектар, пише Ліга.Бізнес, і Львівська область із ціною 107 749 грн за гектар.

Найдешевша земля – в Сумській області. Тут гектар землі коштує 10 534 грн.

Додамо, що за даними станом на липень середня вартість гектара землі на Львівщині становила близько 80,35 тисяч грн, що перевищувало середню ціну по Україні майже вдвічі та поступалося лише Київській області.

Ринок землі в Україні запрацював із 1 липня 2021 року.