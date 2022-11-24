Це вже друга ділянка у промзоні, яку купує "Онур"

Компанія «Онур» придбала у львівській промзоні Рясне-2 земельну ділянку площею 0,4263 га за 5 млн 204 тис. грн. Аукціон відбувся у середу, 23 листопада, повідомляє департамент містобудування Львівської міськради.

Стартова ціна ділянки становила 5 млн 110 тис. грн. У торгах, окрім ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», взяло ТзОВ «Вікторія 2008», що запропонувало за землю 5 млн 165 тис. грн.

Ділянка належить до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Як інформував ZAXID.NET, у серпні компанія «Онур» придбала у промзоні «Рясне-2» ще одну ділянку – площею 1,6812 га за понад 16 млн грн. Тут планується організація виробництва, проте наразі невідомо, про яке саме виробництво ідеться.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – дочірнє підприємство турецької будівельно-транспортної компанії «Онур Тааххют», що здійснює будівництво і ремонт доріг та мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини і Олег Фаріон з України. Підприємство володіє асфальтовим заводом у мікрорайоні Рясне-2 у Львові.

У міськраді Львова також повідомили, що наступні наступні земельні торги відбудуться 6 грудня.