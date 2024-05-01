Майбутні бійчині аеророзвідки працюватимуть у складі добровольчого підрозділу ЗСУ

В Україні створять жіночий підрозділ управління безпілотними авіаційними системами (БПЛА). Про це у понеділок, 29 квітня, повідомив засновник Центру підтримки аеророзвідки, командир добровольчого підрозділу ударних безпілотників «Орден Сантьяго», колишній нардеп Ігор Луценко.

За словами Ігоря Луценка, сформований невеликий добровольчий підрозділ займатиметься безпілотними авіаційними системами у тісній співпраці із Силами оборони України. Повнолітні кандидатки, які успішно пройдуть відбір, працюватимуть зі складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення від них.

«Конкурсний відбір. Визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання у межах підрозділу. Навчання, навчання і ще раз навчання. Одночасно воно є і способом відбору теж. Перевірки СБУ. Потім – фінальне рішення про зарахування у підрозділ», – пояснив Ігор Луценко.

Він додав, що знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем, військові навички: від сапера і до медика чи стрільця; досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть плюсом.

Охочі долучитись до жіночого підрозділу управління безпілотними комплексами можуть зголошуватись за посиланням.

Луценко додав, що чоловіки, які бажають служити у війську і займатися БПЛА – також можуть залишити свої дані у тій самій анкеті, що і жінки.

«На жаль, у ворога велика перевага у живій силі, тому не слід нехтувати будь-якими ідеями, які дозволяють скоротити цей розрив», – написав військовослужбовець.

До слова, станом на березень 2023 року у лавах ЗСУ працювали понад 60 тисяч жінок, з них близько 5 тисяч – на передовій.