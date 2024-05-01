Рязанський НПЗ виробляв бензин, дизель та керосин

У ніч на середу, 1 травня, безпілотники здійснили атаку на дві російські області – Рязанську та Воронєзьку. Внаслідок нічного обстрілу на Рязанському нафтопереробному заводі зайнялася пожежа, повідомила російська місцева влада та пропагандистські ЗМІ.

Атака БпЛА відбулася приблизно о 03:00. У Рязанській та Воронєзькій області чули вибухи.

«Рязанська область зазнала атаки безпілотного літального апарату. За попередньою інформацією постраждалих немає, проводиться перевірка», – повідомив губернатор Рязанської області Павєл Малков.

Згодом у мережі з’явилося відео, на якому видно загоряння.

Губернатор Рязанської області підтвердив атаку та зазначив, що за попередніми даними, постраждалих немає. Наразі на Рязанському НПЗ працюють оперативники.

Зазначимо, Рязанський нафтопереробний завод працює в Росії з 1960 року. За рік підприємство, яке належить монополісту «Роснєфть», переробляє до 18 млн тонн нафти. Основна частина переробленого палива йде на експорт, а також використовується для підтримки російських окупантів. НПЗ розташований за понад 460 км від кордону з Україною.

Крім того, вибухи пролунали у Воронєзькій області Росії. Там місцева влада заявила про нібито збиття двох безпілотників – одного у передмісті Воронєжа, та один в області.

Нагадаємо, 24 квітня невідомі безпілотники уразили щонайменше три паливно-енергетичні об'єкти у Смолєнській та Ліпецькій областях Росії. Губернатор Смоленської області Васілій Анохін підтвердив влучання по двох нафтобазах «Роснєфті» у населених пунктах Ярцево і Раздорово Смоленської області. На цих базах зберігались 26 тис. м3 палива.