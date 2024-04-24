Місцеві мешканці повідомили про щонайменше чотири вибухи

У ніч на середу, 24 квітня, Росію вчергове атакували невідомі безпілотники, внаслідок чого на території країни-окупанта зайнятися пожежі на об’єктах нафтопромисловості. За даними російської влади та пропагандистських каналів, пожежі горять щонайменше на трьох підприємствах у Смолєнській області та Ліпецку.

Так, губернатор Смоленської області Васілій Анохін визнав, що вночі на нібито «цивільні паливно-енергетичні об’єкти» на території Смолєнського та Ярцевського району відбулися дронові атаки. Зазначимо, на території районів розташована низка російських нафтопромислових компаній «Роснєфть» та «Лукойл», які активно постачають російським окупантам пальне для війни в Україні.

До слова, місцеві мешканці повідомили про загоряння на місцевому нафтопереробному заводі, де перед загорянням пролунали щонайменше чотири вибухи. На відео, опублікованих у соцмережах видно, як внаслідок влучання на підприємствах зайнялися масштабні пожежі, вогонь та чорний підіймається стовпом до неба. За словами росіян, на місця атак прибули рятувальники, які намагаються локалізувати полум’я.

Крім того, росіяни повідомили про влучання у російському Ліпецку. Там невідомий безпілотник також атакував підприємство, внаслідок чого зайнялася пожежа. Місцеві мешканці повідомили, що БПЛА атакували Новоліпєцкій металургійний комбінат. Зазначимо, Ліпецк розташований за приблизно 300 км від кордону з Україною, а Смолєнск – за 270 км.

Додамо, також невідомі безпілотники атакували Воронезьку область Росії. Окупанти заявили, що нібито всі БПЛА вдалося збити.