Удари українських безпілотників завдали шкоди нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 12% її потужностей

Влада Росії звернулася до Казахстану з проханням створити «надзвичайний резерв» у 100 тис. тонн бензину через можливий дефіцит внаслідок атак українських БПЛА по російських нафтопереробних заводах. Про це у понеділок, 8 квітня, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Як повідомляється, Казахстан вже узгодив з Росією відповідну угоду. За словами джерел, згідно з нею Казахстан створить аварійний резерв у 100 тис. метричних тонн бензину, готових до поставок у Росію.

Крім Казахстану, допомогти Росії з постачанням бензину також погодилася й Білорусь. Як повідомляється, зазвичай росіяни експортують паливо на міжнародні ринки, але через збої на нафтопереробних заводах вони самі змушені його імпортувати.

Кремль ввів заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального. Щоправда, вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, з якими в Москви є міжурядові угоди про постачання пального.

До слова, атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи на 12% скоротили видобуток та переробку нафти в Росії.