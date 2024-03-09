Росіяни встановили заборону на експорт палива, щоб врегулювати ціни та відремонтувати знищені НПЗ

Атаки українських ударних безпілотників негативно вплинули на нафтопереробну галузь в Росії. Потужності країни-агресорки скоротилися через численні удари по всій території Росії, повідомили у суботу, 9 березня, у прес-службі розвідки Великої Британії.

В аналізі британської розвідки йдеться, що з 1 березня 2024 на території Росії триває заборона на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку. Шестимісячна заборона покликана врегулювати ціни на тлі зростання попиту на паливо в Росії. Зазначається, що таке ембарго Росія вже встановлювала на період з вересня по жовтень 2023 року.

«Схоже, що нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через множинні атаки українських безпілотників на російські НПЗ. Заборона експорту має знизити тиск на ринок та дати можливість Росії відновити пошкоджені потужності», – йдеться у звіті британської розвідки.

У прес-службі розвідки додають, що відновлення втрачених потужностей очікувано триватимуть довше через західні санкції проти російських підприємств та заборони імпорту важливого обладнання до Росії. За даними британської розвідки, напередодні російських виборів уряд країни-агресорки буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку. Вибори президента Росії відбудуться 15-17 березня.

Нагадаємо, 6 березня у Курській області невідомі БПЛА двічі за ранок атакували склад палива. На складі спалахнула пожежа, горів резервуар із паливом. Російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що безпілотник атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Желєзногорську. У нападі росіяни традиційно звинуватили Україну.