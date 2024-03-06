Загоряння відбулося на території місцевого гірничо-збагачувального комбінату

Вранці середи, 6 березня, у Курській області Росії на складі паливно-мастильних матеріалів зайнявся вогонь. За повідомленнями місцевої влади, пожежа зайнялася нібито від атаки ударного дрона. Згодом росіяни повідомили про ще одну атаку безпілотником на територію складу.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Желєзногорському районі, який розташований за понад 80 км від українського кордону, склад палива атакував БПЛА. В атаці росіянин традиційно звинувачує Україну.

За даними Старовойта, горить резервуар із паливом. Постраждалих внаслідок загоряння немає, на місці працюють оперативні служби.

Російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що безпілотник атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Желєзногорську, на території якого були розташовані резервуари з паливом.

Пізніше росіяни заявили, що приблизно о 10:00 невідомий безпілотник ще раз вдарив по комбінату у Желєзногорську. Інформацію про друге влучання підтвердив також губернатор регіону. За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає.

Додамо, про атаку нібито український БПЛА 6 березня повідомив і губернатор Воронезької області. За його словами, російська ППО нібито збила дрон, а згодом – начебто ліквідувала другий, літакового типу. За даними російських пропагандистських Telegram-каналів, дрон намагався атакувати військовий аеродром «Балтімор» у Воронєжі, розташований за 175 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, 5 березня на нафтобазі у Бєлгородській області пролунав вибух та зайнялася пожежа. Росіяни заявили начебто про атаку БПЛА, внаслідок якої загорілися три резервуари нафтобази. Крім того, українські ЗМУ із посиланням на джерела в ГУР повідомили, що атака на нафтобазу була операцією українських розвідників. Водночас офіційних коментарів про пожежу на Бєлгородщині наразі немає.