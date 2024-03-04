Міст від Чапаєвки, який підірвали наівдомі

Вранці понеділка, 4 березня, у Самарській області Росії невідомі підірвали залізничний транспортний міст. Внаслідок вибуху була пошкоджена опора, через що мостом не можуть рухатися поїзди, повідомили російські пропагандистські канали. Згодом у прес-службі ГУР підтвердили підрив мосту та повідомили, що через нього окупанти переправляли боєприпаси та військову продукцію з прилеглого заводу.

Вибух прогримів на перегоні «Звєзда – Чапаєвськ» у Самарській області. За даними росіян, невідомі підірвали опору мосту приблизно о 6:15 за місцевим часом.

Підрив опори паралізував рух потягів цим шляхом. У прес-службі ГУР повідомили, що через міст регулярно перевозили боєприпаси для війни в Україні. Наразі не можуть проїхати чотири потяги, у регіоні оголошено план «Загорск». Що саме передбачає план, росіяни не уточнили, проте заявили, що територію навколо мосту оточили, а на місці працюють російські спецслужби.

Підірваний міст у Чапаєвці

«Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ “Полімєр” у місті Чапаєвськ самарської області. З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим», – повідомили у прес-службі ГУР.

За даними росіян, у моста пошкоджені металоконструкції, що значно ускладнює його ремонт. Зазначимо, міст розташований всього за 4 км від заводу «Полімєр». Крім того, Чапаєвка розташована за понад 760 км від кордону з Україною. Хто підірвав опори мосту, наразі невідомо.

Додамо, у липні 2023 року у Чапаєвці прогримім вибух на заводі «Промсінтез», який виготовляє вибухові речовини для боєприпасів. Завод розташований через вулицю від «Полімера». Внаслідок вибуху щонайменше шестеро людей загинули, та ще двоє постраждали.