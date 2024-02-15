Пожежа виникла у нафтовому резервуарі об’ємом 100 тонн

У російському Курську в ніч проти 15 лютого виникла пожежа на нафтобазі «Полєвая». Губернатор області заявив, що ЗСУ атакували об’єкт безпілотниками.

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, постраждалих внаслідок пожежі немає.

«Унаслідок атаки українського БПЛА в Курському районі сталося загоряння на нафтобазі. За попередньою інформацією постраждалих немає. Усі спецслужби наразі працюють на місці. Прошу зберігати спокій», – написав Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

Місцеві жителі опублікували у соцмережах відео масштабної пожежі на нафтобазі.

За інформацією російського Telegram-канала Baza, пожежа виникла у нафтовому резервуарі об’ємом 100 тонн. Ще низка російських ЗМІ повідомила про ураження тьох резервуарів. Загалом на нафтобазі «Полєвая» розташовано десять резервуарів.

Відез з Telegram Романа Старовойта

«Суспільне» із посиланням на власне джерело у спецслужбах повідомило, що атака на курську нафтобазу «Полєвая» – спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України. Джерело зазнчалило, що ціль успішно вражена.

Нафтобаза «Полєвая» розташована приблизно за 150 кілометрів від російсько-українського кордону.

Зазначимо, що в Україні офіційно подію поки що не коментували. Однак, відомо, що СБУ та ГУР були причетні до щонайменше трьох атак на російські нафтопереробні заводи – у Волгограді, Туапсе та Ленінградській області.