В ніч на 19 січня Головне управління розвідки за допомогою українських безпілотників атакувало російські військові об’єкти. Спершу стало відомо про пожежу на нафтобазі в Брянській області. Місцеві ЗМІ повідомили про атаку дронів.

Удару завдали по нафтобазі в селі Клінци, де базується 488-й мотострілецький полк армії РФ. У російських Telegram-каналах публікують відео з Клінців, на якому видно величезний стовп чорного диму. Для допомоги в гасінні пожежі прибув пожежний поїзд.

Клінцовська нафтобаза належить підконтрольному «Роснєфті» «Брянськнафтопродукту». Вона розташована за 50 км від кордону з Україною. Згодом співрозмовник «Української правди» в спецслужбах уточнив, що нафтобазу в Клінцях Брянської області атакували дрони ГУР. Окрім того, вони атакували Тамбовський пороховий завод, який розташований приблизно за 350 км від України. За словами джерела УП, у наслідку атаки по пороховому заводу уточнюються, а от у Клінцях є «значні пошкодження військового об'єкту».

Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 січня, територію Петербурзького нафтового термінала у Лєнінградскій області атакували кілька безпілотників. Петербурзький нафтовий термінал є найбільшим підприємством із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Термінал, який працює з 1996 року, розташований у західній частині Санкт-Петербурга. Відстань між північним кордоном України та нафтотерміналом становить понад 850 км.