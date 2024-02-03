Завод розташований за 330 км від українського кордону

У ніч на суботу, 3 лютого, у російському місті Волгоград загорівся один із найбільших нафтопереробних заводів країни – НПЗ «Лукойл – Волгограднєфтєпереработка». На територію заводу впав невідомий безпілотник, заявили російські пропагандистські ЗМІ.

Пожежа на заводі зайнялася приблизно о 6:30 ранку. Про пожежу у північній частині міста повідомили місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок загоряння немає. Джерела російських ЗМІ в екстрених службах заявили про падіння невідомого безпілотника. За даними рятувальників, на території заводу – серйозні пошкодження. Вогонь поширився на 300 м².

За кілька годин росіяни ліквідували пожежу на заводі. Пізніше Міноборони Росії заявило про те, що Волгоградську область атакували два невідомих БПЛА. Окрім того, один дрон помітили на Бєлгородщині, а ще один – у Ростовській області. Росіяни заявили, що вони нібито збили усі чотири безпілотники. Водночас перед пожежею на заводі місцеві мешканці чули звуки, схожі на вибухи.

Зазначимо, завод «Лукойл – Волгограднєфтєпереработка» є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Щороку завод переробляє 14,8 млн тонн нафтопродуктів. Зазначимо, завод розташований за понад 330 км від кордону з Україною.