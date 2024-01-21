Перед пожежею очевидці чули два вибухи

У ніч на 21 січня в Ленінградській області Росії сталась пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. Перед цим очевидці чули звуки дронів та вибухи. Про це пишуть російські ЗМІ.

За даними російських журналістів, пожежа сталась на вугільному терміналі компанії «Новатек» у порту Усть-Луга Ленінградської області.

Перед пожежею очевидці чули два вибухи. З підприємства евакуювали близько 150 людей. До слова, Усть-Луга розташована за майже 850 км від України.

ПАТ «Новатек» є найбільшим незалежним виробником природного газу в Росії. Компанія займається розвідкою, видобутком, переробкою та реалізацією природного газу і рідинних вуглеводнів.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 січня, територію Петербурзького нафтового термінала у Лєнінградскій області атакували кілька безпілотників.

19 січня Головне управління розвідки за допомогою українських безпілотників атакувало російські військові об’єкти. Спершу стало відомо про пожежу на нафтобазі в Брянській області. Окрім того, дрони атакували Тамбовський пороховий завод, який розташований приблизно за 350 км від України.