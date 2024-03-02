У ГУР вважають, що відповідальність за підрив електропідстанції лежить на владі Росії

В російському Єкатеринбурзі у ніч на 2 березня стався вибух на електропідстанції, яка живить оборонні заводи. В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України коментуючи вибух, стверджують, що серед росіян є «небайдужі громадяни».

«У Росії продовжується деградація інфраструктури. Те, що вибухає в Росії – відповідальність влади самої Росії. Але на цій території справді є небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять усе, щоб власну країну звільнити швидше у єдиний законний спосіб – збройної боротьби проти кривавого путінського режиму», – сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону 2 березня.

За даними Telegram-каналу Mash, будівля, де пролунав вибух, забезпечує енергією три оборонні підприємства:

Машинобудівний завод імені Калініна;

Турбомоторний завод;

«Уралмаш».

Ці підприємства, за даними ЗМІ, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

За інформацією Mash, спрацював саморобний вибуховий пристрій. При цьому, за офіційною версією, вибух був пов'язаний із нібито неполадками на Калінінській підстанції. Детонація, імовірно, відбулася за таймером. Постраждалих немає.

Повідомляється, що наразі російські спецслужби з'ясовують, як саморобний вибуховий пристрій опинився на території підприємства.

Проте, за офіційною версією, вибух був пов’язаний із «неполадками на Калінінській підстанції».

«За однією з версій, причиною могло стати коротке замикання, повідомили ТАСС у силових структурах», – йдеться у повідомленні російського пропагандистського агентства ТАСС.