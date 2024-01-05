Українські спецпризначенці спланували та успішно здійснили спецоперацію на російській території

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію у Бєлгородській області Росії через почастішання випадків диверсій з боку росіян. Інформацію про це у п’ятницю, 5 січня, оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Як розповіли розвідники, вище керівництво російської армії планувало перевірку у Грайворонському районі Бєлгородської області через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу поганими умовами служби.

«Перед приїздом московських «ревізорів» рядові загарбники заметушились – стали проводити активні інженерні роботи», – розповіли у ГУР.

відео ГУР Міноборони

Щоб завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці спланували та здійснили спецоперацію. Для цього розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися росіяни на зазначеній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Унаслідок збройного нальоту із застосуванням мінометів, а також підриву на мінах ворог зазнав втрат.

«Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється», – йдеться у повідомленні.