Прикордонники змусили росіян відійти, в окупантів можуть бути втрати

На Сумщині українські прикордонники вступили у бій з російською диверсійно-розвідувальною групою, відігнавши її від кордону. Внаслідок сутички на кордоні з боку росіян можуть бути втрати загиблими та пораненими, повідомили у четвер, 14 грудня, у прес-службі ДСПУ.

За даними прикордонників, російську ДРГ помітили поблизу українсько-російського кордону 13 грудня. Диверсанти рухалися з території країни-агресора.

«По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій. Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, залучили артилерійський та мінометний розрахунки», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

В результаті бою українські захисники відбили росіян, вони були змушені відступити. Наразі уточнюються втрати ворога у сутичці.

Зазначимо, у жовтні речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що найбільше російських диверсантів фіксують прикордонники саме на кордоні України у Сумській області, а рідше – на Харківщині та Чернігівщині. Задача таких ДРГ – викрити місця розташування Сил оборони та прорвати кордон.