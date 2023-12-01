Під час руху поїзда на високій 35-метровій переправі спрацювала закладена в нього вибухівка

Служба безпеки України знову підірвала потяг на Байкало-Амурській залізничній магістралі. Про це у пятницю, 1 грудня, повідомили декілька українських видань з посиланням на джерела в СБУ.

Як повідомляється, росіяни двічі потрапили в пастку СБУ – на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. За словами джерел, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі, яка використовується росіянами у тому числі й для військової логістики.

Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через так званий«Чортів міст». Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої.

Як пишуть російські телеграм-канали, від вибуху загорілось шість цистерн. Щоб гасити пожежу приїхав навіть пожежний потяг. Також у мережі опублікований відеозапис, який зроблений на місці вибухів у Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який прокладений на головному залізничному шляху між Росією та Китаєм.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

Як стверджує російське видання «База», всього у складі потягу була 41 цистерна з паливом, три цистерни з авіаційним паливом та шість вагонів з чорним металом.

Що було причиною займання, поки що невідомо. За версією «Бази», сталося коротке замикання, що спричинило пошкодження кабельної мережі, після чого вогонь перекинувся на цистерну.

Останнім часом на БАМі йдуть роботи з розширення магістралі, яка є «дублером» Транссибу і використовується в тому числі для перевезення вантажів з Китаю. Укладається другий шлях, завершують електрифікацію. До будівництва залучають ув'язнених.