Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії в ніч на 29 жовтня атакували два безпілотники Служби безпеки України. Про це у неділю 29 жовтня, повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в спецслужбі.

За словами співрозмовника видання, цей НПЗ забезпечував паливом війська РФ.

«Такі обʼєкти – важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тонн авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну», – йдеться у повідомленні.

За словами джерела, в результаті спецоперації СБУ було уражено кілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.

«Це серйозний удар по російських окупантах. За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з «чорним золотом». Тепер у рашистів буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками», – розповіло джерело.

За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з нафтою.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські телеграмканал повідомив, що Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії атакував безпілотник. Зазначалось, що після вибуху на території заводу спалахнула пожежа.