Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 19 російських танків
Також спецпризначенці СБУ ліквідували за тиждень 230 російських військових
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Знищення російської техніки спецпризначенцями СБУ
Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ за тиждень знищили 19 танків і ліквідували 230 російських військових. Про це 28 жовтня повідомила прес-служба СБУ.
«Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках», – йдеться у повідомленні.
Лише за тиждень бійці ліквідували:
- 228 військових;
- 19 танків;
- 38 ББМ;
- 20 артилерійських систем;
- 10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;
- 57 одиниць автотранспорту1 камеру відеоспостереження;
- 44 фортифікаційні споруди;
- 2 склади з БК.
Також воїни опублікували відео вдалої бойової роботи.
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