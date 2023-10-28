Знищення російської техніки спецпризначенцями СБУ

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ за тиждень знищили 19 танків і ліквідували 230 російських військових. Про це 28 жовтня повідомила прес-служба СБУ. «Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках», – йдеться у повідомленні. Лише за тиждень бійці ліквідували: 228 військових;

19 танків;

38 ББМ;

20 артилерійських систем;

10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;

57 одиниць автотранспорту1 камеру відеоспостереження;

44 фортифікаційні споруди;

2 склади з БК. Також воїни опублікували відео вдалої бойової роботи.

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