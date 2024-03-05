Внаслідок вибуху на нафтобазі горить три резервуари

Вранці вівторка, 5 березня, на російській Бєлгородщині пролунав вибух у районі місцевої нафтобази. За даними російських пропагандистських каналів, наразі горять три резервуари нафтобази.

Вибух пролунав приблизно о 09:00 ранку у Губкінському міському окрузі Бєлгородської області. Росіяни заявили, що після вибуху зафіксували пожежу на місцевій нафтобазі.

За даними російських Telegram-каналів, йдеться про нафтобазу АТ «Бєлгороднєфтєпродукт» у селі Долгоє, що розташоване за менш ніж 5 км від кордону з Україною. Водночас російські пропагандистські канали заявили, що внаслідок атаки горять резервуари нафтобази під Бєлгородом.

Вибух прогримів, за даними російських Telegram-каналів, у прикордонному селі Долгоє

За словами окупантів, загоряння нафтобази відбулося через атаку невідомого безпілотника. Внаслідок атаки загорілися три резервуари нафтобази. Традиційно, в атаці росіяни звинувачують ЗСУ. Україна наразі не прокоментувала атаку на бєлгородську нафтобазу. Водночас «Українська правда» із посиланням на джерело в ГУР заявила, що атака на нафтобазу була операцією українських розвідників. За словами співрозмовника «УП», нафтобазу використовували у військових цілях.

Крім того, російська влада повідомила про нібито атаку ЗСУ на залізницю в Курській області. За даними росіян, йдеться про залізничну станцію Глушково, розташовану за 7 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, 4 березня в ГУР підтвердили підрив залізничного моста в Росії за понад 760 км від кордону. Мостом у Самарській області перевозили боєприпаси та військову продукцію з прилеглого заводу «Полімєр».