Очевидці повідомляють про «приліт» по нафтобазі у Феодосії

У ніч на неділю, 3 березня, невідомі безпілотники атакували низку об’єктів на території окупованого Росією Криму. Неспокійно було зокрема у Феодосії, повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Як повідомляється, вночі місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи в тимчасово окупованій кримській Феодосії. Повідомлялося про нібито десятки вибухів і пожежу на найбільшій у Криму нафтобазі.

Тим часом у російському міноборони уже в традиційній манері пропагандистів відзвітували про збиття усіх безпілотників, яких нарахували аж 38.

У російському відомстві додали, що ППО РФ нібито «знищила всі українські безпілотні літальні апарати над територією Республіки Крим».