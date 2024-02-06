Бійці ССО замінували та підірвали російську видобувну платформу

Бійці Сил спеціальних операцій знищили біля Криму російську видобувну платформу, яку окупанти використовували для підсилення роботи БпЛА іранського виробництва «Мохаджер-6». Про це повідомили у прес-службі ССО.

На видобувній платформі окупанти встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус роботи безпілотник.

«Цей БпЛА росіяни застосовували для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України. Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) «Нева-Б». За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали ситуацію в північно-західній частині Чорного моря», – пояснили у ССО.

Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, замінували видобувну платформу. Потім бойова група відійшла на безпечну відстань і підірвала її.

«У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною», – підсумували бійці ССО.

Варто зазначити, що спецоперація «Цитадель» проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту Росії.