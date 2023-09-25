Атаку на штаб здійснили 22 вересня

Сили спеціальних операцій уточнили інформацію щодо наслідків української атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі 22 вересня. Внаслідок ураження ракетами будівлі штабу було знищено 34 російських офіцери, серед яких був командувач ЧФ Росії адмірал Віктор Соколов.

Інформацію про знищення офіцерського складу повідомили у прес-службі ССО у понеділок, 25 вересня. Згідно з оновленою інформацією, внаслідок двох атак ЗСУ (13 вересня по кораблях ЧФ та 22 вересня – по штабу окупантів) постраждало та загинуло понад 200 російських військовослужбовців. Серед них – адмірал ЧФ Віктор Соколов, відповідальний за дестабілізацію України та російську військову агресію.

Ліквідований Силами оборони України Віктор Соколов

«Враховуючи факт, що великий десантний корабель "Мінськ" мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на ВДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанти. Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню», – повідомили у прес-службі ССО.

61-річний Віктор Соколов був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Чорноморського флоту з серпня 2022 року. Вже у вересні 2022 року Соколов став офіційним командувачем ЧФ. У червні 2023 року йому надали звання адмірала. На посаді окупант пробув рік, після чого його ліквідували. Наразі Соколов є найвищим російським офіцером, якого ліквідували під час повномасштабного вторгнення Росії до України з усіх.

Нагадаємо, 22 вересня внаслідок атаки ракетами Storm Shadow у тимчасово окупованому Севастополі було знищено будівлю штабу Чорноморського флоту. На відео та світлинах, які опублікували місцеві мешканці, видно, що будівлю значно пошкоджено. Під час атаки в ній перебувало командування Чорноморського флоту. Під час розбору завалів частина будівлі штабу обвалилася, чи є постраждалі, не уточнюється.