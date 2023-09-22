Внаслідок ракетної атаки було серйозно пошкоджено будівлю штабу

У п'ятницю, 22 вересня, на штаб Чорноморського флоту Росії, розташований у тимчасово окупованому Севастополі, було здійснено ракетну атаку. Місцеві Telegram-канали та пропагандистські медіа росіян повідомляють, що в районі штабу видно чорний дим. Пізніше у Повітряних Силах України підтвердили влучання у Севастополі.

За словами окупаційного голови Севастополя Міхаіла Развожаєва, атаку здійснили ЗСУ за допомогою ракет Storm Shadow. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Очевидці події опублікували фото та відео, на яких видно, що з місця, де розташований штаб Чорноморського флоту, йде чорний дим. Пізніше було оприлюднене фото, на якому видно пошкоджену будівлю штабу.

Внаслідок ракетної атаки штаб Чорноморського флоту зазнав значних пошкоджень. На світлинах видно провалений дах та щонайменше два пошкоджених поверхи будівлі.

На місце удару, за даними місцевих каналів, прямують щонайменше 25 карет швидкої допомоги. За даними російських ЗМІ із посиланням на Міноборони Росії, внаслідок атаки постраждало щонайменше шестеро людей. Ще один військовослужбовець загинув.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував ракетний обстріл, підтвердивши, що це робота ЗСУ.

«Ми ж обіцяли, що "далі буде"... Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил», – повідомив Микола Олещук.

Водночас міністерство оборони Росії заявило, що поблизу Севастополя нібито вдалося збити одну ракету та два безпілотники. За даними російського Міноборони, військовослужбовець, який загинув внаслідок обстрілу, нібито зник безвісти.

Нагадаємо, 20 вересня ЗСУ атакували військові об'єкти росіян поблизу Севастополя. Коментуючи регулярні обстріли російських військових осередків на окупованому півострові речник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що в Криму триває планова робота українських Сил оборони.