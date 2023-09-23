Внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев’ять людей, а поранення отримали 16. Серед них – російські генерали, повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

«Серед поранених – командувач угруповання генерал-полковник [Алєксандр] Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант [Олег] Цеков, перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі – вони не входять у той перелік, який я вам озвучив», – сказав Буданов у коментарі «Голосу Америки».

Як зазначається в матеріалі, Алєксандр Романчук – командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Генерал-лейтенант Олег Цеков – командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в ГУР наразі немає. Окрім цього, начальник ГУР не став відповідати на запитання, чи для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ використали ракети західного виробництва.

Нагадаємо, удень 22 вересня окупанти заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту. Міністерство оборони Росії повідомило про одного зниклого безвісти військового після удару, хоча перед цим писало про одного загиблого.

В п'ятницю ввечері з’явилося фото, де видно ракету, яка летить у штаб Чорноморського флоту в Севастополі. В суботу, 23 вересня, у Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що удару було завдано в момент, коли проходила нарада керівного складу ЧФ РФ.