В результаті роботи супутника було уражено два кораблі росіян

Атаки ЗСУ на Севастопольську бухту 13 вересня були здійснені за допомогою «народного супутника» ICEYE, на який зібрали гроші українці. Дані з супутника допомогли уразити російський десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону», повідомили у середу, 20 вересня, у прес-службі ГУР.

За даними розвідки, супутник, збір коштів на використання якого оголосив Сергій Притула, регулярно допомагає виконувати операції щодо ураження російських об'єктів та звільнення українських територій. Зокрема йшлося про нещодавню атаку на Севастополь, коли ЗСУ вдалося пошкодити два російські кораблі.

«ICEYE, наприклад, зіграв дуже важливу роль в атаці на Севастопольську бухту 13 вересня 2023 року, коли були знищені російський десантний корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-на-Дону». "Народний супутник" продовжує працювати в інтересах військової розвідки та українського народу», – підтвердили у прес-службі ГУР.

Супутник ICEYE працює на користь ЗСУ рівно рік, з 20 вересня 2022 року. Зазначимо, що проект «народного супутника» окупився за два дні, оскільки було виявлено і знищено понад 60 одиниць замаскованої бойової техніки РФ. Один супутник повністю працює на потреби української оборони, ще майже 20 із системи ICEYE залучаються, коли є необхідність.

Також ГУР опублікувало дві фотографії, зняті супутником ICEYE. На першому фото видно аеродром «Дягілєво» Рязанської області та розміщені на ньому повітряні судна.

На другому фото з супутника видно позиції протиповітряної оборони у Бєлгородській області РФ.

До слова, на супутник «Фонд Сергія Притули» та блогер Ігор Лаченков зібрали 600 млн грн. Фінська система володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників, і забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від ICEYE можуть формувати високоточні зображення ділянок Землі при денному світлі, у ночі, та крізь хмари.

Як інформував ZAXID.NET, 20 вересня ЗСУ вчергове атакували військові об'єкти росіян поблизу Севастополя. ГУР підтвердило атаку та заявило, що у Криму триває планова робота українських Сил безпеки і оборони.