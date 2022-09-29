За перші два дні роботи «народного супутника» ICEYE, придбаного фондом Сергія Притули, Росія втратила більше бронетехніки, ніж коштував Україні весь супутниковий проект. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Він нагадав, що завдяки пожертвам українців Сили оборони України отримали доступ до інформації з угруповання супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже 20 залучаються, коли є необхідність.

Резніков наголосив, що наразі усі очікування щодо роботи супутника повністю справдилися. Сили оборони України, насамперед – бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних із супутників ICEYE. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнної розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

«Із зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати «схованого» були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині», – зазначив міністр оборони.

Він також наголосив, що за два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект із супутниками.

За його словами, завдяки придбаному супутнику Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує нашу здатність виявляти та наносити ураження російським окупантам. Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг.

Саме військові визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на Півдні та Сході. Відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику.

Нагадаємо, що за зібрані «Фондом Сергія Притули» та блогером Ігорем Лаченковим 600 млн грн придбали супутник та доступ до бази даних знімків компанії ICEYE.

ICEYE — фінський виробник мікросупутників. ICEYE було засновано в 2014 році як допоміжний продукт Університетського факультету радіотехнологій університету Аалто і базується в Еспоо. Супутники компанії роблять фото земної поверхні з роздільною здатністю менше метра. З моменту заснування компанії у Фінляндії в 2014 році Iceye відкрила офіси у Польщі, Великій Британії та США. У 2020 році компанія почала оцінювати можливі місця розміщення виробничого майданчика США.

ICEYE володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників, і забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від ICEYE можуть формувати високоточні зображення ділянок Землі при денному світлі, у ночі, та крізь хмари.